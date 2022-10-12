النمسا: لا توجد ضمانات بالعودة إلى التعاون مع روسيا

اعتبر وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر أن الدعوات لرفع العقوبات عن روسيا "مفهومة عاطفيا" لكن لا توجد ضمانات بالعودة إلى التعاون السابق مع موسكو.

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وقال الوزير في كلمة أمام البرلمان حول ميزانية عام 2023: "الدعوة إلى رفع العقوبات مفهومة عاطفيا، لكن لا أحد لديه أي ضمانات بأن روسيا ستتمسك بالتزاماتها في هذه الحالة".

وأضاف: "يجب ألا نسمح لشخص واحد أن يقرر ما إذا كان لمشعات التدفئة لدينا في النمسا أن تكون باردة أم ساخنة".

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق أن روسيا كانت وستظل مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها، وما يعيق ذلك هي دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا التي تفرض عقوبات وتعرقل إمدادات الغاز.

المصدر: "نوفوستي"