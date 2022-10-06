أوربان يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في سياسة العقوبات الخاطئة

طالب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في سياسة العقوبات الخاطئة تجاه روسيا، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى "استنزاف أوروبا" وجني روسيا أموالا لا بأس بها.

وقال أوربان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، إن "العقوبات لم تحقق الآمال التي تم تعليقها عليها... أوروبا تنزف بينما تحصل روسيا على أموال لا بأس بها ومن الواضح أن سياسة العقوبات الخاطئة لبروكسل يجب تغييرها".

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وفي كلمة مصورة من القمة غير الرسمية للمجتمع السياسي الأوروبي في براغ، قال أوربان إن "هنغاريا تمكنت في وقت سابق من الاستحصال على إعفاء من الحظر النفطي والعقوبات، وفي الأيام الأخيرة تسنى لها كذلك تحقيق استثناء للطاقة الذرية وتوريدات الغاز الروسية من العقوبات، لكن العقوبات تسببت بقفز أسعار الطاقة إلى السماء، وهذا يمس هنغاريا أيضا، ومن المستحيل تقريبا دفع ثمنها".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اتفق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات توريدات النفط من روسيا وصادرات وواردات بعض المنتجات، وإمكانية المواطنين الروس من الاستفادة من العملات الرقمية، وغير ذلك من القيود.

المصدر: نوفوستي