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"نوفوستي": اكتشاف تسرب نفطي في بولندا في مسار رئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، بأنه تم اكتشاف تسرب نفطي في أحد خطي "دروجبا" في بولندا، ويعد المسار الطريق الرئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا.

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شركة النفط والغاز الهنغارية "مول": نتوقع بدء تدفق النفط الروسي صباح الخميس عبر خط أنابيب "دروجبا"

وخط "دروجبا"، الذي افتتح في 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

يتبع..

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