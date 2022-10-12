"نوفوستي": اكتشاف تسرب نفطي في بولندا في مسار رئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا

أفادت وكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، بأنه تم اكتشاف تسرب نفطي في أحد خطي "دروجبا" في بولندا، ويعد المسار الطريق الرئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا.

إقرأ المزيد

وخط "دروجبا"، الذي افتتح في 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

يتبع..