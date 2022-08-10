شركة النفط والغاز الهنغارية "مول": نتوقع بدء تدفق النفط الروسي صباح الخميس عبر خط أنابيب "دروجبا"

استؤنف ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط "دروجبا" الذي يمر عبر أوكرانيا، وسيصل النفط إلى سلوفاكيا وهنغاريا يوم الخميس.

وأكدت شركة النفط والغاز الهنغارية "مول" التي تمتلك إحدى أكبر مصافي النفط الأوروبية "سلوفنافت"أن "ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" استؤنف، ونتوقع وصوله إلى هنغاريا وسلوفاكيا يوم الخميس في النصف الأول من اليوم".

ونقلت صحيفة "برافدا" السلوفاكية عن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك أن النفط بدأ بالفعل في التدفق إلى سلوفاكيا عبر خط الأنابيب.

المصدر: تاس