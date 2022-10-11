إيران.. نمو الصادرات السلعية للسعودية والولايات المتحدة

أعلنت الجمارك الايرانية تصدير 29.28 مليون طن من السلع بقيمة 12.327 مليار دولار للبلدان الـ15 المجاورة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس حتى 20 سبتمبر 2022).

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وأشار متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي في بيان إلى نمو الصادرات السلعية الى السعودية بنسبة 532% في النصف الأول من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس حتى 20 سبتمبر 2022)، لافتا إلى أن "صادرات ايران الى السعودية كانت الأعلى نموا بين البلدان المجاورة".

وأوضح لطيفي أن الصادرات للسعودية قد سجلت 467 طنا بقيمة 246509 دولارات في النصف الأول من السنة المالية الجاري، بنمو 532% على أساس سنوي.

وبين أن الصادرات الايرانية قد نمت سعريا 10% وانخفضت كميا 19% على أساس سنوي، مشيرا إلى استيراد ايران 9.320 مليون طن من السلع بقيمة 11.870 مليار دولار بانخفاض كمي 14% وسعري 4.4%.

وعن الأسواق الرئيسية الخمسة الأولى المستوردة للسلع الإيرانية، قال لطيفي إن العراق تصدر القائمة بتوريد 9.866 مليون طن بقيمة 3.382 مليار دولار، تلته كل من الإمارات 5.721 مليون طن بـ3.112 مليار، وتركيا 4.106 مليون طن بـ2.626 مليار دولار، وأفغانستان 1.582 مليون طن بـ792 مليون دولار، وباكستان 1.315 مليون طن بـ561 مليون دولار.

وفي إشارته إلى بقية دول الجوار المستوردة، ذكر متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية أن سلطنة عمان استوردت من إيران سلعا بـ1.540 مليون طن بـ542 مليون دولار، وآذربيجان 372 ألف طن بـ363 مليون دولار، وروسيا 622 ألف طن بـ339 مليون دولار، وتركمانستان 631 ألف طن بـ206 ملايين دولار، فضلا عن أرمينيا 426 ألف طن بـ177 مليون دولار، والكويت 2.356 مليون طن بـ82 مليون دولار، وكازاخستان 273 ألف طن بـ75 مليون دولار، وقطر 464 الف طن بـ65 مليون دولار والبحرين 4847 طنا بـ3.9 مليون دولار، والسعودية 476 ألف طن بـ246509 دولارات.

كما ذكر الأسواق الرئيسية التي استوردت إيران منها بالنصف الأول، حيث تصدرت الإمارات دول الجوار المصدرة بـ7.206 مليار دولار، وجاءت تواليا كل من تركيا 2.680 مليار دولار، وروسيا 876 مليون دولار، وباكستان 494 مليون دولار، وعمان 365 مليون دولار.

هذا ونقلت وكالة "تسنيم" عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن حجم التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة بلغ 33 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.



وأضافت "تنسيم" نقلا عن مكتب الإحصاء الأمريكي أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، تم تصدير بضائع بقيمة 25.1 مليون دولار من الولايات المتحدة إلى إيران، وزادت إلى 27.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري، فيما نمت واردات الولايات المتحدة من إيران بنسبة أكثر من 8 أضعاف خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبلغت 5.1 مليون دولار، في حين لم تستورد الولايات المتحدة سوى 0.6 مليون دولار من البضائع من إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام السابق.

المصدر: "تسنيم" + العالم" + فارس"