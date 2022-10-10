إيران تعلن زيادة صادراتها الدفاعية 3 مرات

أكد نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد مهدي فرحي، أن صادرات وزارة الدفاع الإيرانية تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية.

وخلال جلسة خاصة مشتركة للجنة العليا لتحسين الإنتاجية بين وزارة الدفاع والمنظمة الوطنية للإنتاجية، أكد فرحي أن "موضوع تطوير التقنية في وزارة الدفاع يحظى بالأولوية لأنه موضوع يتغير بسرعة ولذلك من الضروري بذل الاهتمام بموضوع تطوير التقنية لمواكبة قافلة العصر".

وأوضح أن "صادرات وزارة الدفاع تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالسنوات الماضية"، مبينا أنه "تزامنا مع تحقق هذا الموضوع فقد بقيت قيمة منتجاتنا الدفاعية ثابتة طيلة السنوات الثلاث الماضية وبعضها شهدت انخفاضا، أو أرتفاعا بسيطا، خلافا لارتفاع نسبة التضخم، وهذا الأمر حصل بسبب الانخفاض الشديد في التكلفة وزيادة الإنتاجية في وزارة الدفاع".

وكشف أن "وزارة الدفاع تتعاون في الوقت الحاضر مع 7 آلاف شركة خاصة و500 شركة معرفية"، مضيفا: "إثر خفض التكاليف، تم تطوير إصلاح العمليات وتطوير التقنية وشبكة المتعاونين مع وزارة الدفاع، وفي الوقت الحاضر لدينا تبادل مالي بقيمة 50 ألف مليار تومان مع هذه الشركات، وقد تحقق ذلك في ظل إصلاح العمليات وزيادة الانتاجية".

المصدر: "العالم"