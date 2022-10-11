البطالة في بريطانيا تقترب من أدنى مستوياتها في 50 عاما

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاما بعد أن تراجعت خلال الصيف.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية فإن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 3.5% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022، متراجعا بـ 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وبـ0.5% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وأفاد بأن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم غير نشطين (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) ارتفع بمقدار 252 ألف من الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيلات في عام 1971.

وفي نفس الوقت قفز عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بشكل حاد إلى 25.5 ألف طلب، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنحو 4.2 ألف طلب، بعدما كان قد سجل 6.3 ألف طلب بالربع السابق المنتهي في يوليو، وتم مراجعته على نحو منخفض إلى 1.1 ألف طلب.

كما أظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت، بنسبة 6.0% خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 5.9%، بعدما كان قد سجل 5.5% خلال الربع المنتهي في يوليو.

المصدر: financial post