بنك إنجلترا يعلن عن إجراءات جديدة لدعم خطته لتهدئة اضطراب السوق

أعلن بنك إنجلترا عن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم خطته لتهدئة اضطراب الأسواق المالية، وضمان الإنهاء المنظم لخطته الطارئة لشراء السندات الحكومية.

وقال البنك إنه سيشتري الآن ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني من السندات الحكومية يوميا، أي ضعف الحد السابق البالغ 5 مليارات جنيه إسترليني.

وتم تقديم المخطط بعد أن أثارت الميزانية المصغرة للحكومة اضطرابات في الأسواق المالية، وصل معها الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض، طالب على إثره المستثمرون بعائد أعلى بكثير للاستثمار في السندات الحكومية، مما تسبب في انخفاض قيمة بعض السندات إلى النصف.

وقد اضطرت صناديق التقاعد، التي تستثمر في السندات إلى البدء في البيع، مما أثار مخاوف من حدوث تراجع جديد في الأسواق المالية.

المصدر: BBC