فرنسا.. تجدد الإضرابات في مصافي شركتي نفط

تجددت الحركات الإضرابية التي طالت عدة مصاف ومخازن وقود فرنسية اليوم السبت، في شركتي النفط "TotalEnergies" و"Esso-ExxonMobil" (الأمريكية)، بحسب الاتحاد العام للعمال.

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وأفاد "CGT" اليوم بأن ثلاث مصاف فرنسية من أصل ست كانت لا تزال مغلقة: "أكبر مصفاة لشركة "TotalEnergies" في نورماندي، بالإضافة إلى مصفاتي تكرير فرنسيين تابعتين لشركة "Esso-ExxonMobil" الأمريكية".

وقال كريستوف أوبير، المنتخب من "CGT" في "ExxonMobil": "نحن حوالي 70% من المضربين..هؤلاء هم نفس القوى العاملة طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا يجب ألا تتحرك، وهناك، لا يخرج أي شيء".

بالإضافة إلى ذلك، في مصفاة "TotalEnergies" في فايزين (رون)، قال بيدرو أفونسو، المنتخب من من "CGT" لوكالة "فرانس برس": كان هناك 100% من المضربين في قسم الشحن الساعة 6:00 صباحا".

وأضاف: "عادة ما يكون هناك ما بين 250 و300 شاحنة يوميا وما بين 30 و50 عربة..لا يوجد شيء يخرج..حتى لو استمرت المصفاة في الإنتاج".

وفي شركة الطاقة الفرنسية، بالإضافة إلى مصفاة "نورماندي" التابعة لها، تم حشد المضربين بكثافة في الأيام الأخيرة في مستودع وقود فلاندرز، بالقرب من دونكيرك (شمال) ، في "مصفاة حيوية" وفي مستودع وقود "Grandpuits" في"Seine-et-Marne" على وجه الخصوص، للحد من تدفق المنتجات البترولية إلى الخارج قدر الإمكان، وفقا لـ"CGT".

ومع ذلك، فإن مستودع وقود "Grandpuits" لا يعمل في عطلات نهاية الأسبوع، وفقا لشركة "TotalEnergies".

يؤدي الحصار من قبل المضربين إلى انخفاض عمليات تسليم الوقود، لذلك غالبا ما تنفد محطات الوقود من مخزون البنزين أو الديزل، حيث تدير "TotalEnergies" ما يقرب من ثلث المحطات الفرنسية.

المصدر: "bfmtv"