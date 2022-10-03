فرنسا.. إغلاق نحو ثلثي مصافي التكرير

ذكرت وكالة "بيلتا" أن نحو ثلثي مصافي تكرير النفط الفرنسية قد أغلقت في ظل الاضطرابات، الأمر الذي دفع منتجي السكر في فرنسا لخفض الإنتاج.

وأوضحت الوكالة أن نصف طاقة التكرير في فرنسا قد توقفت بسبب إضرابات المصافي الفرنسية، على هذه الخلفية قامت أكبر شركة منتجة للسكر الفرنسي Tereos بتقليص إنتاجها.

وأدى الإضراب الفرنسي إلى إغلاق مصفاة شركة "توتال"، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عدة مصافي تكرير تابعة لشركة "إكسون".

المصدر: بيلتا