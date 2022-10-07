اليابان توسع قائمة العقوبات الفردية ضد روسيا

ستقوم اليابان بتوسيع قائمة العقوبات الفردية ضد روسيا على خلفية انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى قائمة الكيانات الروسية بعد إعلان نتائج الاستفتاءات.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني سيجي كيهارا في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو اليوم، إن الحكومة قررت فرض عقوبات إضافية جديدة ضد روسيا تتمثل في تجميد أصول ممثلي هذه المناطق الأربع، وكذلك بعض المسؤولين الروس.

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ويشار إلى أن السلطات اليابانية كانت قد فرضت في فترات سابقة عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا. وشملت هذه العقوبات بشكل إجمالي أكثر من 700 شخص من روسيا وبيلاروس وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك أكثر من 200 شركة ومؤسسة روسية وبيلاروسية. وشملت العقوبات تجميد أصول وأموال مصارف وشركات روسية كبرى. ومنعت اليابان تصدير إلى روسيا مجموعة كبيرة من المواد والسلع-حوالي 500 مادة، بما في ذلك أشباه النواقل، ومعدات الأمن البحري والجوي، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنتجات العسكرية ، بما في ذلك الأسلحة والبرامج ومعدات تكرير النفط والغاز والشاحنات والشاحنات القلابة والجرافات وقاطرات السكك الحديدية والأدوات الآلية وغيرها من المعدات الكهربائية المستخدمة في الصناعة.

المصدر: تاس