اليابان تفرض عقوبات جديدة على الشركات الروسية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية، في قائمة نشرتها اليوم الاثنين، أن سلطات طوكيو، فرضت عقوبات على 20 شركة روسية وعلى شخص واحد فقط.

وجاء في بيان الوزارة اليابانية: "تقوم اليابان في إطار الجهود الدولية المتخذة على خلفية الوضع في أوكرانيا ومع مراعاة التدابير التي تتخذها الدول الرائدة، بفرض تدابير لحظر التصدير والمعاملات الأخرى مع بعض الشركات. واعتبارا من 26 سبتمبر، ستشمل هذه التدابير 20 مؤسسة وشخصية واحدة".

وتشمل التدابير اليابانية الجديدة، "Mashpriborintorg"، و"إينتيكو"، و"إيتالون"، و"إينيغريا"، وساليوت" وغيرها من الشركات الروسية. وبهذا الشكل يبلغ عدد المؤسسات الروسية التي طالتها العقوبات اليابانية منذ بدء الأعمال القتالية في أوكرانيا، 287 شركة.

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ووفقا للقرار الجديد، منعت اليابان كذلك، تصدير السلع "المتعلقة بالأسلحة الكيماوية" إلى روسيا. قبل ذلك شمل الحظر الياباني، تصدير الشاحنات والقلابات والجرافات والسلع الفاخرة، بما في ذلك السيارات الفاخرة والمشروبات الكحولية باهظة الثمن ومستحضرات التجميل والسلع الجلدية. ويحظر كذلك تصدير معدات عالية التقنية لتكرير النفط وأجهزة الكمبيوتر الكمومية ومكوناتها، والمجاهر الإلكترونية ومجاهر القوة الذرية والطابعات ثلاثية الأبعاد والمواد اللازمة لها، وغيرها.

ومنعت اليابان كذلك استيراد أنواع معينة من الخشب والفودكا وغيرها من البضائع من روسيا.

المصدر: نوفوستي