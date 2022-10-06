مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي يرفض التعليق على موقف السعودية من قرار "أوبك+": لدينا خيارات

رفض مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، براين ديزي، التعليق على الموقف السعودي وقرار خفض إنتاج النفط الذي أعلنته "أوبك+"، وقال إن لدى الإدارة "عدة خيارات على الطاولة".

وقال براين ديزي عن السعودية: "ليس لدي أي إعلان اليوم عن السعودية، ونحن سنتشاور مع الكونغرس ولن أستبق أي خطوات للإدارة" الأمريكية.

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وعن خيارات البيت الأبيض بعد قرار "أوبك+" قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "الرئيس (جو بادن) لديه عدة خيارات على الطاولة ويتم بحثها للحفاظ على انخفاض أسعار النفط"، وشدد ديزي على ضرورة "الحفاظ على انخفاض الأسعار وتوفير المعروض"، قائلا إنه لن يتحدث في التفاصيل الآن.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر "في تأثيرات نقص المعروض على الأسواق" وأنها ستتشاور مع الكونغرس "للبحث عن الخيارات ومنها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط".

المصدر: RT