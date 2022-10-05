"طربول".. مصر تبني مدينة جديدة بمليارات الدولارات

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "جى فى" للتنمية في مصر شريف حمودة، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية "طربول" بلغت 3 مليارات دولار.

قال شريف حمودة إن خطة تسويق وتنفيذ طربول تسير وفق جدول زمنى، وتشهد إقبالا لافتا من المستثمرين، فعلى سبيل المثال يجري إنشاء نحو 350 مصنعًا حاليًا، بخلاف إتمام إجراءات التعاقد مع أحد المستثمرين المحليين لتشغيل مجمع تعليمى يضم جامعة ومدارس للتعليم الفنى، على مساحة 200 ألف متر مربع.

وأوضح حمودة أن حجم الاستثمار فى المكونات العاجلة بالمرحلة الأولى لمدينة طربول يبلغ 255 مليون دولار.

وتقع مدينة "طربول" على مساحة 109 ملايين متر مربع، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التى تتواجد فى الدلتا، وسيتم إنشاؤها على 7 مراحل.

وتضم "طربول" 12 منطقة صناعية، منها وادى تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك.

كما تستوعب المدينة مراكز الإنتاج الصناعى واللوجستيات، فضلا عـن الخدمات السكنية والتجارية والاجتماعية، مع توفير مساحات للشئون الإدارية، وأخرى للخدمات المتنوعة والمرافق اللوجستية والمبانى والمنافذ التجارية.

وأشار حمودة إلى أن هناك 3 شركات مقاولات من الفئة الأولى بدأت العمل فعليًا فى تجهيز أرض المرحلة الأولى، وهى هيلز، وشناوى، وأبوعريضة للمقاولات.

وأضاف أن الشركة استقبلت خلال الفترة الأخيرة المئات من الطلبات لحجز مساحات داخل المدينة، بعضها تم الانتهاء منها بالفعل.

وأكد أنه تم الانتهاء من تصميم منطقة مصانع إعادة التدوير، تمهيدًا لنقل بعض المصانع الموجودة فى منطقة منشأة ناصر لها، تماشياً مع خطة الحكومة.

وذكر أن منطقة سوق الجملة تم الانتهاء منها بالكامل، ومن المخطط الإعلان عن بروتوكولات تعاون مع عدة بنوك بهدف منح عملاء طربول عروضًا تمويلية مناسبة فى بداية إطلاق مشروعاتهم بداخل المدينة المرتقبة.

المصدر: المال