"غازبروم" تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر النمسا، بعد توقفه قبل أيام بسبب صعوبات مرتبطة بالترانزيت عبر الأراضي النمساوية.

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وقالت الشركة الروسية، إنها تمكنت مع مشترين إيطاليين من إيجاد حل بشأن شكل التفاعل في سياق التغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية سبتمبر 2022.

وقبل ذلك أفادت شركة الطاقة النمساوية، المسؤولة عن نقل الغاز في النمسا، بأنها على استعداد لتأكيد طلبات نقل الغاز لشركة "غازبروم"، الأمر الذي سيسمح باستئناف إمدادات الغاز الروسي عبر النمسا.

من جهتها أكدت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" استئناف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن شركة "إيني" الإيطالية أنها تلقت من شركة "غازبروم" الروسية إشعارا بشأن استحالة ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا انطلاقا من يوم 4 أكتوبر الجاري.

ووفقا للشركة الروسية فإن تعليق الإمدادات حدث بسبب صعوبات مرتبطة بضخ الغاز الطبيعي عبر الأراضي النمساوية.

المصدر: إنترفاكس