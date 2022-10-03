تايمز: منظم الطاقة البريطاني يعلن أن البلاد تواجه نقصا في الغاز

أفادت صحيفة "ذا تايمز" أن منظم الطاقة البريطاني "Ofgem" قال إن البلاد تواجه نقصاً في الغاز وسط أزمة الطاقة.

إقرأ المزيد

وتقول الصحيفة في هذا الصدد أن بريطانيا من الممكن أن تعلن عن "حالة طوارئ في إمدادات الغاز" والتي بموجبها يمكن أن تنقطع الإمدادات عن بعض محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز، ما يجعلها غير قادرة على توليد الكهرباء.

وترصد الصحيفة أنه "من المرجح أن يزيد هذا التصريح من الخوف من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له، لأن المملكة المتحدة تعتمد على محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز لتلقي أكبر حصة من إمدادات الكهرباء"، وتبعا لذلك يفترض المنظم البريطاني المختص أن الشتاء المقبل سيكون أكثر "صعوبة" من الشتاء السابق.

وكان الغرب قد صعّد من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، لافتا إلى أن الهدف الرئيس للغرب هو زيادة معاناة الملايين من الناس، فيما أكدت روسيا مرارا أنها ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: نوفوستي