البنك الدولي يمنح أوكرانيا 11 مليار دولار

أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في كلمة بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، أن البنك قد خصص 11 مليار دولار للمساعدة الطارئة لأوكرانيا.

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وقال مالباس: "لقد حشد البنك الدولي، بفضل المشاريع الثنائية وشركاء التنمية، نحو 13 مليار دولار من المساعدات المالية الطارئة لأوكرانيا. وبالفعل فقد تم إعطاء 11 مليار دولار من خلال مشاريعنا وصناديقنا للتنمية".

وفي مطلع أغسطس الماضي، كشف البنك الدولي عن أنه تم تقديم أكثر من 6.3 مليار دولار للسلطات الأوكرانية، وذلك من بين نحو 13 مليار دولار تم تخصيصها من المساعدات المالية.

بعد إعلان موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة، كذلك بدأ الغرب في إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة تقدر في الوقت الراهن بعشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: تاس