واشنطن ترصد نصف مليار دولار أخرى لوكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستقدم 457,5 مليون دولار كمساعدات إضافية لوكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في أوكرانيا.

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مع هذه الحزمة الجديدة، تجاوزت المخصصات الأمريكية لدعم أجهزة الشرطة والنيابة العامة وحرس الحدود وخدمات أخرى في أكرانيا 645 مليون دولار.

وقال بلينكن في بيان له اليوم الاثنين إن "المعدات الوقائية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة التي سلمناها، قللت بشكل كبير من الخسائر بين المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم".

وأضاف البيان أن جزءا من المساعدات الجديدة سيرصد "للتوثيق والتحقيق والملاحقة القضائية" في الجرائم التي تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكابها.

المصدر: "نوفوستي"