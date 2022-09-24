رئيس وزراء ساكسونيا: ألمانيا لا تستطيع التخلي عن الغاز الروسي

قال رئيس وزراء ساكسونيا كريتشمر، إن ألمانيا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي بالكامل، ويجب استئناف التعاون الاقتصادي بين موسكو وبرلين بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.

وأضاف كريتشمر، في مقابلة مع مجموعة صحف Funke: "نرى الآن أننا لا نستطيع التخلي عن الغاز الروسي. ولا شك في أن عقوباتنا كانت من أسباب نقص الغاز. يجب أن نحاول بكل قوتنا إنهاء النزاع الأوكراني ومن ثم استئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا. يجب على السلاح أن يصمت. يجب على المجتمع الدولي أن يدافع عن حل النزاع بالطرق الدبلوماسية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن المسار السياسي الحالي لألمانيا قد يؤدي إلى أنه بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، لن تتمكن برلين من شراء الغاز الروسي مرة أخرى.

وقال: "يجب أن يكون هدفنا شراء الغاز من روسيا مرة أخرى".

المصدر: نوفوستي