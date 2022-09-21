أكبر مستورد للغاز في البلاد.. ألمانيا تقرر تأميم شركة "يونيبر"

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على تأميم شركة "يونيبر"، أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد.

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ويأتي الاتفاق مع "يونيبر" بناء على حزمة إنقاذ اتفق عليها في يوليو، وتتضمن زيادة في رأس مال الشركة بقيمة 8 مليارات يورو، بتمويل حكومي.

ويقضي الاتفاق باستحواذ الحكومة على حصة الأغلبية في الشركة، التي كانت حتى الآن تحت سيطرة "فورتم"، ومقرها فنلندا.

وتمتلك الحكومة الفنلندية حصة الأغلبية في فورتم.

وزادت خسائر "يونيبر" بعد قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا. وارتفعت أسعار وقود تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وغيرها، مثيرة مخاوف من إغلاق شركات، وركود الاقتصاد مع قدوم الشتاء.

وسارعت دول أوروبا إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، مانحة الأولوية لتأمين إمداداتها من الطاقة لفصل الشتاء المقبل قريبا، وذلك عن طريق العمل على ضمان وجود مخزون غاز طبيعي لديها.

والأسبوع الماضي اتخذت ألمانيا خطوات للسيطرة على ثلاث مصافي نفط مملوكة لروسيا قبل دخول الحظر على النفط الروسي حيز التنفيذ العام المقبل.

المصدر: أ ب