خوفا من انقطاع الغاز عن البلاد.. ألمانيا تعتزم تأميم أكبر شركة طاقة لديها

تعتزم الحكومة الألمانية ضخ نحو 8 مليارات يورو في أكبر شركة طاقة لديها "يونيبر" كجزء من خطة تاريخية لتأميم الشركة التي تهدد بانهيار قطاع الطاقة في ألمانيا.

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وأكدت "يونيبر" أمس الثلاثاء، أنها تجري المناقشات النهائية مع الحكومة بشأن حزمة المساعدات، التي تتضمن زيادة رأسمالها بنحو 8 مليارات يورو تدفعها الحكومة بالكامل.

وبذلك، تصبح الحكومة الألمانية أكبر مساهم في الشركة، بعد شراء أسهم المساهم الرئيسي، وهو شركة "فورتام أويي" الفنلندية.

وقالت "يونيبر" في بيان إن تفاقم أزمة الطاقة في ألمانيا وانقطاع مواد الطاقة الروسية كان سببا في ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية، الأمر الذي كبدها خسائر مالية كبيرة وجعلها تحتاج لمساعدات مالية خارجية.

يذكر أن "يونيبر" أكبر شركة للطاقة في ألمانيا، تعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز والنفط من روسيا، إلا أن خفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا ردا على العقوبات الأوروبية عليها، عرضها لمشاكل مالية كبيرة.

المصدر: spiegel