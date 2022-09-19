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ألمانيا توقع عقود غاز مسال في الإمارات

مال وأعمال

ألمانيا توقع عقود غاز مسال في الإمارات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بأنه من المتوقع أن توقع ألمانيا عقودا لشراء الغاز الطبيعي المسال في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد المقبل.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الاقتصاد الألماني قوله إن "معروض الغاز ينمو ببطء. الحكومة تجري محادثات دائما مع العديد من الدول"، مذكرا برحلته إلى قطر والإمارات في مارس الماضي.

وفي مارس الماضي، قالت مصادر إن محادثات بشأن الغاز الطبيعي المسال بين ألمانيا وقطر سيطرت عليها خلافات على شروط أساسية من بينها مدة أي تعاقد.

يتوجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى السعودية يوم السبت المقبل، في زيارة رسمية للمملكة تستمر ليومين، ضمن جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات وقطر.

وقبل ذلك نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر دبلوماسي في السفارة الألمانية بالرياض أن المستشار شولتس "يعلق أهمية كبيرة على نتائج محادثاته المرتقبة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعدد من أعضاء الحكومة السعودية".

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية + رويترز

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