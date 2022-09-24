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قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع "توتال إنرجي"

مال وأعمال

قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع
Legion-Media
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أعلنت قطر اليوم السبت أن شركة "توتال إنرجي" الفرنسية حصلت على حصة جديدة في خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي.

وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إن الشركة الفرنسية التي وافقت في يونيو على استثمار 2,5 مليار دولار، ستنضم أيضا إلى جهود توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشركة الفرنسية ستشارك بنسبة نحو 10 بالمئة من المشروع، وأنه سيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة.

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وحصلت شركة "توتال إنرجي" قبل أشهر على حصة نسبتها 6,25 بالمئة من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 يونيو ويسري حتى العام 2054.

المصدر: أ ف ب

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