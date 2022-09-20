لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات وسط تدهور الليرة

سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا وذلك بعد قرار مصرف لبنان وقف توفير الدولار لواردات المحروقات، وسط تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولا جديدا لأسعار المحروقات، أظهر ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان قدره 15 ألف ليرة، والـ98 أوكتان 16 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 13 ألف ليرة، وقارورة الغاز 11 ألف ليرة لبنانية.

وأصبحت أسعار المحروقات السائلة على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 700 ألف ليرة، وصفيحة بنزين 98 أوكتان 717 ألف ليرة، وصفيحة المازوت 848 ألف ليرة، وقارورة الغاز 401 ألف ليرة.

هذا وواصلت الليرة اللبنانية نزيفها أمام الدولار، مسجلة 39 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

المصدر: RT