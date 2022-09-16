الأرجنتين ترفع سعر الفائدة 75%

قرر البنك المركزي في الأرجنتين رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 75% وذلك في مسعى لمكافحة التضخم ودعم العملة الوطنية.

رفع البنك المركزي في الأرجنتين سعر الفائدة الرئيسي "Leliq" بمقدار 5.5% إلى 75% على أساس سنوي.

وجاءت الخطوة بعد يوم من بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين قفزت بنحو 79% سنويا في أغسطس الماضي ، وهي أسرع وتيرة في 30 عاما. ووفقا لمصدر فإن التضخم من المتوقع أن يصل بنهاية العام إلى مستوى 100%.

وفي أغسطس الماضي، قام البنك المركزي الأرجنتيني بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات، حينها رفع سعر الفائدة من 60% إلى 69.5%.

المصدر: بلومبرغ