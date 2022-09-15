 
مباشر

أوكرانيا تتفق مع G7 ونادي باريس على تعليق سداد الديون حتى 2023

مال وأعمال

أوكرانيا تتفق مع G7 ونادي باريس على تعليق سداد الديون حتى 2023
Globallookpress Raul Moreno/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt3h

اتفقت وزارة المالية الأوكرانية مع مجموعة الدول الصناعية السبع G7 ونادي باريس على تعليق مدفوعات الدين العام حتى نهاية عام 2023.

وقد وقع وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، على مذكرة تفاهم بهذا الشأن يوم أمس الأربعاء، 14 سبتمبر، عن الجانب الأوكراني، بينما وقع ممثلو حكومات كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن جانب الدائنين.

إقرأ المزيد
"روس نفط" الروسية تسدد ضرائب قياسية في النصف الأول من 2022

وقال المكتب الصحفي لوزارة المالية الأوكرانية إنه تم التوقيع على المذكرة استمرارا للنية التي أعربت عنها مجموعة الدائنين في 20 يوليو الماضي، بتعليق سداد أصل الدين والفائدة على الديون الثنائية اعتبارا من 1 أغسطس 2022، وحتى نهاية عام 2023، مع احتمال تمديد التعليق لسنة إضافية.

كما تشير الوزارة كذلك إلى أن الدول الدائنة أعربت عن دعمها للسماح للحكومة الأوكرانية بزيادة الإنفاق الاجتماعي أو على الرعاية الصحية أو دعم الاقتصاد، حيث ستسمح هذه الاتفاقية أيضا للحكومة الأوكرانية بتوفير سيولة النقد الأجنبي. ويبلغ إجمالي الديون التي تغطيها المذكرة، بحسب الوزارة، حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقد أعلن وزير المالية مارتشينكو، 11 أغسطس الماضي، أن تجميد المدفوعات على سندات اليورو السيادية الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، سيسمح لكييف بتوفير 6 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا