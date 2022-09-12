"غلوبال تايمز" تشير إلى تشكل أكبر حزام صناعي وإنتاجي عالمي حول الشرق الأقصى الروسي

أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" إلى تشكّل حزام اقتصادي هائل يطوّق الشرق الأقصى الروسي، مع فقدان الغرب أهميته الاقتصادية والسياسية عالميا، وتراجع الهيمنة الأمريكية على الحلبة الدولية.

وكتب الخبير الاقتصادي وانغ وينغ في مقال للصحيفة: "الغرب فقد أهميته الاقتصادية والسياسية السابقة أمام العالم، ويتشكل أكبر حزام صناعي وإنتاجي في الشرق الأقصى، وبناء نموذج دولي لتقاسم التعاون عبر الحدود بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا"، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للصادرات في المنطقة تجاوز مثيله في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية مجتمعين.

وتوقع أنه "خلال العقدين المقبلين، سنشهد أكبر انتقال للثروة في التاريخ بين المحيط الأطلسي والشرق الأقصى، حيث يتم إنشاء آلاف شركات الإدارة والتأمين".

وأكد أن موسكو ستسرع عملية التقارب مع الدول الآسيوية، وأن العقوبات المفروضة عليها لن تضرها، بل ستخلق روسيا جديدة متكاملة مع الشرق.

وخلص الى أن "هيمنة الولايات المتحدة على السياسة العالمية آخذة في الاضمحلال​، وأنه لا يمكن لأي دولة عزل روسيا".

المصدر: نوفوستي