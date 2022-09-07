تروتنيف: اتفاقيات بأكثر من 3.2 تريليون روبل خلال "منتدى الشرق الاقتصادي"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، المبعوث الرئاسي إلى دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، أنه تم خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي توقيع اتفاقيات بقيمة 3.2 تريليون روبل.

شهد "منتدى الشرق الاقتصادي" في نسخته السابعة توقيع أكثر من 260 اتفاقية، وقعها المشاركون خلال انعقاده، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال المنتدى، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الاتفاقيات الاستثمارية ما يزيد عن 3.2 تريليون روبل (53 مليار دولار).

وخلال مؤتمر صحفي في المنتدى، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي تروتنيف، إلى أن "منتدى الشرق الاقتصادي السابع، هو بمثابة خطوة إلى الأمام في تنمية الشرق الأقصى. وخطوة ليس فقط من حيث عدد الضيوف أو عدد وحجم الاتفاقيات، رغم أن هذه الأرقام تعتبر عالية. فهو المنتدى الأول بعد "كوفيد"، والذي حضره أكثر من 7 آلاف ضيف، وتم توقيع اتفاقيات بإجمالي 3 تريليون و255 مليار روبل، وهذا أيضا يعتبر رقما قياسيا".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن "النقطة لا تكمن فقط في ذلك، موضحا أنه تم وضع القرارات، وقد عمل الناس في 90 تخصص، وتم إبلاغ الرئيس بهذه القرارات. كما يتم دعم جزء كبير من هذه القرارات، ولذلك لدينا فرصة للمضي قدما بشكل أسرع".

المصدر: تاس