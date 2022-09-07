أرقام من كلمة بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي
Globallookpress
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شملت كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي، أرقاما عن الأداء الاقتصادي لروسيا، في ظل التحديات والعقبوبات التي يفرضها الغرب.
وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية:
- بوتين: التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%، ونهاية الربع الأول - بداية الربع الثاني من 2023 سيكون عند 5% - 6%.
- البطالة في روسيا دون مستوى 4%.
- الوضع المالي مستقر في روسيا
- سيتم تنفيذ الميزانية الروسية مع فائض بواقع نصف تريليون روبل.
- الاقتصاد الروسي سيتراجع بنسبة 2% - 2.5% بعدما كان من المتوقع هبوطه في 2022.
المصدر: RT