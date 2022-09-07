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أرقام من كلمة بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي

مال وأعمال

أرقام من كلمة بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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شملت كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي، أرقاما عن الأداء الاقتصادي لروسيا، في ظل التحديات والعقبوبات التي يفرضها الغرب.

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وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية:

  • بوتين: التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%، ونهاية الربع الأول - بداية الربع الثاني من 2023 سيكون عند 5% - 6%.
  • البطالة في روسيا دون مستوى 4%.
  • الوضع المالي مستقر في روسيا 
  • سيتم تنفيذ الميزانية الروسية مع فائض بواقع نصف تريليون روبل.
  • الاقتصاد الروسي سيتراجع بنسبة 2% - 2.5% بعدما كان من المتوقع هبوطه في 2022.

المصدر: RT

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