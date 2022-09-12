مصر.. ارتفاع الدولار لأول مرة منذ 2016
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ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في مصر ليسجل 19.30 للبيع، و19.40 للشراء حسب نشرة البنك المركزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2016.
ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، بنحو قرشين ليسجل 19.30 جنيه للبيع، وسعر 19.40 جنيه للشراء، وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سعر 19.31 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.37 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر، سعر 19.31 جنيه شراء، و19.37 جنيه للبيع.
المصدر: القاهرة 24