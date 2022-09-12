ابتداء من اليوم.. تعديلات على عمل بورصة موسكو

تدخل ابتداء من اليوم الاثنين تغيرات على عمل بورصة موسكو للأسهم، حيث سيتم استئناف تعاملات الجلسة المسائية والجلسة الصباحية الخاصة بأسواق العملات.

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كما تستأنف البورصة اعتبارا من اليوم التعاملات للعملاء غير المقيمين من الدول الصديقة، وكذلك غير المقيمين في روسيا لكي يخضعوا لإدارة كيانات قانونية أو أفراد روسيين لإجراء معاملات في سوق الأوراق المالية الروسية.

كذلك سيتم انطلاقا من اليوم توسيع القائمة الأولية للشركات الاستراتيجية من 8 إلى 53 شركة، لكن الأشخاص غير المقيمين من الدول غير الصديقة لن يتمكنوا من إجراء معاملات مرتبطة مع هذه الشركات في البورصة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS، بحلول الساعة 10:17 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.19% إلى 1266.70 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.60% إلى 2440.56 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + برايم