انخفاض حاد في بورصة موسكو بعد قرار لصالح عملاء غير مقيمين من الدول الصديقة

انخفض مؤشر بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بعد قرار البورصة الروسية السماح للعملاء غير المقيمين من الدول الصديقة بالتداول في البورصة الروسية.

وبحلول الساعة 15:21 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.85% إلى 2420.79 نقطة.

فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.79% إلى 1251.53 نقطة، وفقا للتداولات.

وبناء على القرار فإنه سيتم السماح اعتبارا من 12 سبتمبر الجاري للعملاء غير المقيمين من الدول الصديقة، وكذلك غير المقيمين في روسيا لكن يخضعوا لإدارة كيانات قانونية أو أفراد روسيين لإجراء معاملات في سوق الأوراق المالية الروسية.

المصدر: RT