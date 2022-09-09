روسيا وإيران وأذربيجان تبحث تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن مناقشة تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب خلال اجتماع ثلاثي في باكو.

وسوف تناقش روسيا وإيران قضية إنشاء مراكز خدمات ونقل ولوجستيات لنقل البضائع الروسية العابرة في مينائي أنزلي وبندر عباس، وأضاف نوفاك أنه من المقرر كذلك استخدام المحطة في بندر عباس لنقل البضائع المتجهة إلى الخليج والدول المطلة عليه، ثم من هذه الدول إلى جنوب آسيا.

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وبندر عباس هو أكبر ميناء في إيران، ويقع في جنوب البلاد على الخليج بالقرب من مضيق هرمز، ويحمل أهمية تجارية استراتيجية كبيرة، حيث يعد النقطة المركزية لطرق التجارة في جنوب إيران.

كذلك أشار نوفاك إلى أهمية التعاون بين دوائر الجمارك في روسيا وإيران وأذربيجان، حيث اقترح إنشاء خدمة لوجستية تشمل النقل على ممر النقل الدولي ITC بين الشمال والجنوب "شمال-جنوب"، حيث قال إن من بين المهام الرئيسية في إطار أنشطة مجموعة العمل "النظر في إنشاء خدمة لوجستية شاملة للنقل في مركز التجارة الدولية، فضلا عن آلية لتنسيق أسعار التعريفة الجمركية، وتوفير مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط"، مؤكدا على أن الممر "شمال-جنوب" سيوفر نقلا سلسا للبضائع من روسيا إلى الموانئ الإيرانية في الخليج، وأضاف: "نعتقد أن الاستخدام الكامل لإمكانات النقل والخدمات اللوجستية سيكون له تأثير إيجابي على مستوى تجارتنا وعبور البضائع والنشاط الاقتصادي الخارجي للدول المشاركة".

كما شدد نوفاك على أن تطوير شبكة السكك الحديدية في إيران سيرفع حركة الشحن إلى 15 مليون طن، حيث وصف إنشاء مقطع السكك الحديدية من رشت إلى أستارا من المهام الرئيسية في إطار أنشطة مجموعة العمل التي تعقد الاجتماع الثلاثي في باكو، حيث أن ذلك سيزيد من حركة الشحن على طول الممر الغربي في المستقبل القريب.