الكرملين: سمعنا تصريحات غربية ماكرة بخصوص مسألة تصدير الحبوب الروسية وهي محل نقاش خاص

أعلن المتحدث الرسمي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب بشأن دخول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية لا يتم تنفيذه، وهي قضية محل نقاش خاص.

وتابع بيسكوف في تصريحات له اليوم الجمعة،: "سمعنا تصريحات ماكرة للغاية من قبل ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، بعدم وجود عقوبات على المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وهذا صحيح نظريا، إلا أن الواقع هو أن وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية صعب ومحدود للغاية".

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وأشار بيسكوف أن ذلك يرجع إلى حقيقة أن "السفن التجارية لا يمكنها دخول الموانئ، ولا يمكن التأمين عليها، ولا يتم قبولها، ولا خدمتها، وغير ذلك من المعوقات"، مؤكدا أنه حين الاتفاق على مخطط تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإنشاء آلية من شأنها المساعدة في بدء هذه العملية، كان هناك تفاهم واضح على أن فتح الوضع في البحر الأسود سيساعد في هذه العملية، على أن يرتبط رفع الحظر بالسماح بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق الدولية.

وقال بيسكوف: "تم حل جانب البحر الأسود من الاتفاق، بمشاركة مباشرة من روسيا، وبجهود الوساطة القيمة للغاية من جانب تركيا، دون أن يتم حل الجزء الثاني، الذي لا يزال موضوعا لنقاش خاص".

وكان الرئيس الروسي قد صرح، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، بأن سفينتين من أصل 87 سفينة، تحملان 60 ألف طن من المواد الغذائية من أصل 2 مليون طن بواقع 3% من شحنات الحبوب خرجت إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان الفقيرة.

من جانبه تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتخاذ تركيا الترتيبات اللازمة كي تصل الحبوب الروسية، حال وصولها عبر ممر البحر الأسود، إلى البلدان الإفريقية الفقيرة.

المصدر: نوفوستي