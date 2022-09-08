مصر.. الدولار الجمركي يصل لأعلى سعر لأول مرة في تاريخ البلاد

قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي في مصر المستخدم في عمليات الاستيراد في السوق المحلية إلى 19.31 جنيه.

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ويصبح الدولار بهذه القيمة أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر، متخطيا السعر المستخدم في عام 2016.

ويتم العمل بهذا السعر في العمليات الاستيرادية بداية من اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022.

في آخر تحرك لسعر الدولار الجمركي في 11 أغسطس الماضي، عندما سجل نحو 19.19 جنيه، قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.

وأوضح بشاي، أن صعود الدولار الجمركي يتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

ولفت إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع، تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.

المصدر: القاهرة 24