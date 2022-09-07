طهران: روسيا طلبت رفع حجم الترانزيت عبر إيران إلى 50 مليون طن

قال وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، إن "هنالك عقدا مع روسيا لترانزيت 20 مليون طن من السلع سنويا"، لافتا إلى أن "روسيا طلبت رفع الحجم إلى 50 مليون طن".

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وتحدث الوزير رستم قاسمي عن مذكرات التفاهم التي وقعتها إيران مع الدول الأخرى للاستفادة من قدرة ممرات الترانزيت في البلاد قائلا: "وفقا للتقارير، هناك 200 مليون طن من ترانزيت البضائع في المنطقة، واجتذاب نصف هذه الكمية، سيعود للبلاد بعوائد مناسبة جدا".

وتابع قاسمي: "لدينا الآن عقد مع روسيا لترانزيت 20 مليون طن، وهناك خطة لرفع الرقم إلى 50 مليون طن بناء على طلب روسيا"، مضيفا: "سنعمل في إطار خطة لفترة 4 أعوام على تطوير الممرات الرئيسية للبلاد في مجال البنية التحتية، بحيث تمر بضائع الترانزيت في المنطقة عبر إيران بواسطة ممر شمال – جنوب، وممر شرق – غرب".

المصدر: "إرنا"