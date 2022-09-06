روسيا تحمي القمح المصري القادم من أوكرانيا

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر وافقت على استلام شحنة من 63 ألف طن قمح أوكراني، كان قد تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

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وأكد المصيلحي في تصريح يوم الثلاثاء أن "الشحنة الجديدة ستكون بنفس الأسعار والكميات ونفس الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، على أن يكون المورد الروسي مسؤولا عن النقل ووصول الشحنة بأمان، بعد أن تعذر وصولها سابقا".

ووجه المصيلحي الشكر إلى الشركات الموردة والناقلة، مشيرا إلى أن هناك ظروفا خارجة عن إرادة الجميع نظرا لظروف الأزمة.

المصدر: مصر تايمز