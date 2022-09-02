أسعار البنزين ووقود التدفئة ترتفع بشكل حاد في ألمانيا

ارتفعت أسعار البنزين ووقود التدفئة بشكل حاد في ألمانيا بعد إلغاء ما يسمى بخصم وقود السيارات في البلاد اعتبارا من 1 سبتمبر.

ووفقا لموقع 24RHEIN الإخباري الألماني فقد ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز E10 بمتوسط ​​25 سنتا، ليصل إلى 2.02 يورو. وارتفع سعر الديزل بمقدار 17 سنتا ليصل إلى 2.17 يورو.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في محطات الوقود في الارتفاع وقريبا قد يصل سهر لتر البنزين إلى 3 يورو.

وخفضت الحكومة الألمانية من 1 يونيو الضريبة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر لدعم السكان في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

المصدر: بيلتا