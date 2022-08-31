مصر.. مؤسسة تكشف مصير الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3% (300 نقطة أساس) إضافية قبل نهاية العام الجاري.

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وأوضحت المؤسسة، أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك، وذلك بالتوازي مع تسارع معدلات التضخم المدفوعة إلى حد كبير بانخفاض قيمة الجنيه، وتضخم أسعار المواد الغذائية.

وأكد التقرير، أن التضخم الغذائي يؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الطعام، وتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية الأخرى.

وذكرت المؤسسة، أن الحزمة الاقتصادية والاجتماعية البالغة 130 مليار جنيه مصري - 7.1 مليار دولار أمريكي، المُعلنة في مارس العام 2022 (تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) ستعوض بشكل جزئي بعض الآثار السلبية لارتفاع التضخم، ولن تفيد عوائد شهادات الادخار المرتفعة في ظل الاختراق المصرفي الضعيف في تعزيز القوة الشرائية سوى لشريحة محدودة من المتعاملين مع البنوك.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السياحة سيشهد تحسنا جزئيا، كما ستوفر الحكومة خططًا لدعم القطاع الصناعي وبعض الدعم للصادرات، ولكن سيتم استهلاك جزء من الناتج الإضافي محليا لتغطية احتياجات العدد الكبير والمتزايد من السكان، مما يحد من التأثير على صافي الصادرات.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة؛ إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى.

وأضافت أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1% على أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر 2021، على خلفية النشاط الاستثماري والسياحي القوي.

المصدر: القاهرة 24