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"غازبروم" توقع عقدا مع هنغاريا لتزويدها بكميات إضافية من الغاز الروسي

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "غازبروم" الروسية لتزويد هنغاريا اعتبارا من الشهر القادم بكميات إضافية من الغاز الطبيعي.

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ووفقا للمسؤول فإن الاتفاقية التي تم توقيها مع شركة "غازبروم" الروسية تتضمن شراء كميات غاز إضافية بواقع 5.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. 

وأشار الوزير إلى أن الكميات الإضافية سيتم ضخها عبر "السيل التركي" وصربيا اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل. وشدد على أن توفير إمدادات الطاقة في هنغاريا (المجر) أمر مستحيل بدون الغاز الروسي.

وفي مايو الماضي، صرح الوزير بأن اقتصاد بلاده "سيدمر" في حال وقف توريدات الغاز من روسيا على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الوقود الأزرق الروسي تدريجيا.

المصدر: برايم

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