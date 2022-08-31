وقف ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام مع بدء أعمال الصيانة

تفيد معطيات الشركات المشرفة على تشغيل خطوط أنابيب الغاز الألمانية "أوبال" و"نيل"، بأن توريد الغاز من روسيا إلى أوروبا توقف بشكل تام لمدة ثلاثة أيام.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، بدأت عملية إصلاح وحدة ضخ الغاز الوحيدة المتبقية في محطة " بورتوفايا"، وتوقف التدفق المادي للغاز عبر "السيل الشمالي-1"، في نقطة الاستقبال في غرايفسفالد تماما منذ الساعة 04:00 من يوم الأربعاء بتوقيت موسكو.

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في وقت سابق، أعلنت "غازبروم" الروسية وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" ثلاثة أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

ووفقا لإخطار شركة "غازبروم" فإن ضخ الغاز سيتوقف من الساعة 04:00 بتوقيت موسكو في 31 أغسطس 2022 حتى الساعة نفسها في 3 سبتمبر 2022.

المصدر: وكالات