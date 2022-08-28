صحيفة: تشكيل شركة قابضة في ألمانيا لتأميم Gazprom Germania

قالت صحيفة Welt am Sonntag، إن الحكومة الألمانية شكلت بشكل سري شركة قابضة لتشرف على تشغيل شركة SEFE، التي كانت سابقا فرع "غازبروم" -Gazprom Germania GmbH.

ووفقا للصحيفة، ستحمل الشركة القابضة، نفس التسمية: في يوم 3 يونيو، تمت إعادة تسمية شركة VERONIKA Zweiunddreizigste Vermögensverwaltungsgesellschaft لتصبح Securing Energy for Europe Holding GmbH.

ونقلت الصحيفة عن الوثائق التأسيسية للشركة القابضة: "هدف الشركة هو ضمان استمرارية الإمدادات في قطاع الطاقة".

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من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، للصحيفة، أنها على علم بتأسيس الشركة القابضة الجديدة. وذكر مصدر في الوزارة، أنه "تم إعداد كل ذلك في مايو عام 2022، كإجراء احترازي بحت لأي إجراءات إعادة هيكلة".

في مايو الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن قائمة تضم 31 شركة تخضع لعقوبات جوابية. ومن بينها شركة Gazprom Germania GmbH (التي لم تعد تتبع لشركة غازبروم الروسية اعتبارا من 31 مارس).

المصدر: نوفوستي