بلغاريا تتراجع وتطرق باب روسيا طلبا للغاز

صرح وزير الطاقة البلغاري روزين خريستوف، اليوم الجمعة، بأن بلغاريا مستعدة لاستئناف الاتصالات مع شركة الغاز الروسية "غازبروم" بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.

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وقال الوزير في مقابلة على قناة نوفا التلفزيونية: "لا توجد مفاوضات نشطة مع غازبروم بعد، لكن الحكومة المؤقتة أرسلت إشعارا بالاستعداد لاستئناف المفاوضات".

وأشار الوزير إلى أن الجانب البلغاري ينتظر ردا على الطلب من "غازبروم" بحلول يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الوزير البلغاري قائلا: "أوضحنا أننا نريد بدء المفاوضات أو بالأحرى مواصلتها لتوضيح بعض الشروط المثيرة للجدل. أرسلنا ببساطة معلومات بأننا جاهزون للمناقشة وطلبنا منهم (غازبروم) تجديد العقد".

وتقترح صوفيا تمديد الموعد النهائي لاستلام الكميات المتبقية بموجب الاتفاقية حتى العام 2023، كذلك أشار خريستوف إلى أنه لا يوجد حديث عن إبرام صفقة جديدة.

وتصاعد الوضع مع الغاز في بلغاريا في نهاية أبريل 2022، عندما أوقفت شركة "غازبروم" عمليات التسليم إلى البلاد بسبب عدم قبول شرط السداد بالروبل، لكن الحكومة الجديدة في بلغاريا مستعدة للعودة إلى المورد السابق (غازبروم).

وفي مطلع أغسطس الجاري، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة البلغارية "بولغار غاز" إيفان توبتشيسكي إلى أن الشركة تواصل مفاوضاتها مع "غازبروم".

المصدر: RT + نوفوستي