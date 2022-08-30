انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 5%

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 5% إلى دون مستوى 2700 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية بنسبة 5.4% إلى 2665 دولارا لكل ألف متر مكعب، وقبل ذلك جرى تداول العقود عند 2538.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء الانخفاض بعد بيانات أوروبية أظهرت أن متوسط ​​معدل الملء لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي قريب من المستوى المستهدف، في حين أن توليد الرياح في المنطقة آخذ في الانخفاض.

ووفقا لبيانات Gas Infrastructure Europe، فقد قامت 10 دول من دول الاتحاد الأوروبي، الـ19 التي لديها مرافق تخزين الغاز، بملئها بنسبة تزيد عن 80%.

المصدر: نوفوستي