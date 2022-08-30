وسائل إعلام: ليز تراس ترغب في إصدار تراخيص لاستخراج الغاز في بحر الشمال

أفادت صحيفة "Times" بأن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تنوي في حال تعيينها بمنصب رئيس الوزراء، إصدار عدد من تراخيص الحفر لإنتاج المزيد من الغاز والنفط في بحر الشمال.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التراخيص قد تصبح واحدة من أول قرارات تراس في حالة انتخابها لمنصب رئيس الوزراء، مذكرة بأن كبار أعضاء حزب المحافظين بمن فيهم وزير الطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، يحاولون زيادة إنتاج الطاقة داخل البلاد لأقصى حد ممكن، وزيادة إمدادات الغاز من النرويج.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن تراس قد تصدر 130 ترخيصا على الأقل للحفر وتطوير حقول جديدة، مضيفة أن الخبراء يرون أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة في بريطانيا في المستقبل القريب.

كما من المتوقع أن تشجع حكومة ليز تراس في حالة فوزها في التصويت، الشركات على الاستثمار في المنشآت البريطانية من أجل زيادة الإنتاج.

وأعلنت منظمة الطاقة البريطانية "Ofgem"، سابقا، عن رفع سقف أسعار الطاقة في البلاد بنسبة 80%" ابتداء من 1 أكتوبر القادم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

المصدر: نوفوستي