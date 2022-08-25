تراس: أزمة الطاقة في بريطانيا ستستمر لسنوات

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، أن أزمة الطاقة في بريطانيا ستستمر عدة سنوات، وأن حلها سيتطلب إجراءات حاسمة.

وقالت تراس خلال لقاء مع أعضاء حزب المحافظين في مدينة نوريتش، يوم الخميس: "إذا كان الناس يعتقدون بأن القضية ستحل خلال نصف العام، فهم يخطئون. هذه قضية طويلة الأمد".

وأشارت إلى أنه في ظل التخلي عن الحروقات الروسية، يجب استئناف التنقيب في حقول النفط والغاز في بحر الشمال، والإسراع ببناء محطات الطاقة الذرية والانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة.

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وأكد أنه في حال انتخابها رئيسة للوزراء، هي ستكون على استعداد لتحفيز الاقتصاد البريطاني عن طريق خفض الضرائب وتهيئة ظروف ملائمة أكثر لمشاريع الأعمال.

يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل لانتخاب زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.

ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن لمتوقع الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر.

المصدر: تاس