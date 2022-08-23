تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة إذا كانت رئيسة للوزراء.

وقالت تراس خلال لقاء مع أعضاء في حرب المحافظين بمدينة برمنغهام، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك".

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية استخدام السلاح النووي في حال وجود خطر على بريطانيا.

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يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل في انتخابات زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.

ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر.

المصدر: تاس