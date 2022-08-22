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الكشف عن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد يوم 5 سبتمبر

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الكشف عن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد يوم 5 سبتمبر
Legion-Media Dominic Lipinski
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صرح الرئيس المناوب لحزب المحافظين البريطاني أندرو ستيفنسون بأن الإعلان عن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيتم في 5 سبتمبر المقبل.

ونقلت "سكاي نيوز" البريطانية عن ستيفنسون قوله: "يسرني أن أؤكد أن نتائج الانتخابات ستعلن الساعة 12:30 (بتوقيت غرينيتش) يوم الاثنين 5 سبتمبر".

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وأفادت القناة بأن رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون سيسلم مهامه للزعيم الجديد للحزب في 6 سبتمبر على الأرجح، وفي 7 سبتمبر قد تجري الدورة التقليدية لتوجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء الجديد في البرلمان.

يذكر أن المرشحين اللذين يتنافسان على زعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء هما وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

المصدر: نوفوستي

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