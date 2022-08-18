استطلاع: تراس تحافظ على تقدمها الكبير في السباق لرئاسة الحكومة البريطانية

أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الخميس: أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس ما زالت متقدّمة بفارق كبير على منافسها، ريشي سوناك، في السباق لتولي منصب رئاسة الحكومة وحزب المحافظين.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة YouGov، لصالح شبكة sky news، أن تراس التي تتصدر باستمرار استطلاعات الرأي لأعضاء حزب المحافظين، تتقدم بـ32 نقطة مئوية على سوناك. وقد حصلت على تأييد 66% من اعضاء حزب المحافظين، بينما حصل سونام على 34%.

وأفاد الاستطلاع بأن 13٪ فقط من الأعضاء لم يقرروا كيف سيصوتون، أو أنهم لن يصوتوا على الإطلاق.

يشار إلى أن أعضاء حزب المحافظين الحاكم، سيصوتون عن طريق البريد لاختيار زعيم جديد للحزب بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحيه من منصبه في يوليو الماضي عقب سلسلة من الفضائح. وسيتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر.

المصدر: economic times