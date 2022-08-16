تسريب تسجيل صوتي لتراس تدعو فيه البريطانيين إلى "الكسب غير المشروع"

سرّب تسجيل صوتي لوزيرة الخارجية البريطانية المرشحة لرئاسة الوزراء ليز تراس، تقول فيه إن العمال البريطانيين بحاجة إلى "مزيد من الكسب غير المشروع".

ورأت تراس في التسجيل الصوتي الذي يعود تاريخه إلى 5 سنوات سابقة أن "الذين يقطنون خارج العاصمة لندن أقل عرضة للعمل الشاق"، معتبرة أن العمال البريطانيين ككل يفتقرون إلى "مهارة واندفاع المنافسين الأجانب، وتحديدا الصين".

وأشارت إلى أن "هذا الأمر مرتبط جزئيا بالعقلية أو موقف متخذ مسبقا، ويبدو أن هناك رغبة قليلة في تغيير ثقافة العمل حتى تصبح المملكة المتحدة أكثر ازدهارا".

وردا على تسريب التسجيل الصوتي، قال مصدر من فريق تراس: "هذه التعليقات التي مضى عليها نصف عقد من الزمن تفتقر إلى السياق ولكن هناك شيء واحد واضح اليوم كما هو الحال في أي وقت مضى وهو الحاجة إلى زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الأجور ونوعية حياة أفضل للعمال في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأكد أنه "كرئيسة للوزراء، ستعمل ليز على توفير اقتصاد يتسم بأجور عالية ونمو مرتفع وضرائب منخفضة".

المصدر: Sky news